Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 12 juillet que "des campagnes de vaccination" contre la Covid-19 seront organisées "dès la rentrée" pour collégiens, lycéens et étudiants : "Pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès la rentrée", a déclaré le Président dans son allocution télévisée, alors que la vaccination est déjà ouverte à tous les enfants de 12 ans et plus depuis mi-juin, et qu'il s'agit d'accélérer.

