publié le 12/02/2021 à 08:04

Si les chiffres de l'épidémie de Covid-19 s'améliorent un peu, ce qui permet d'éviter pour l'instant un reconfinement, en revanche les gastro-entérites font leur retour sur le territoire. Il y en a certes moins que les hivers précédents mais deux départements de l'hexagone sont tout de même classés en zone rouge : les Vosges et la Seine-Maritime.

"C’est surprenant, dans la mesure où on n’en voyait plus depuis presque un an", témoigne Pierre Heurtebize, médecin généraliste à Yvetot (Seine-Maritime). "Avec le lavage fréquent des mains, ça avait presque disparu. Depuis une semaine, on en revoit. J’espère que ce n’est pas un mauvais respect des gestes barrières. Il faut rappeler que le masque doit être porté sur le nez et pas en dessous, et encore moins sous le menton", explique le docteur.

Un conseil donc : respectez les gestes barrières pour éviter une possible contamination.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Bientôt un QR Code à l'entrée des restaurants, lorsqu'ils rouvriront : si une seule personne est positive, tous les clients seront prévenus et devront se faire tester. S'il y a trois personnes positives, tous les clients seront considérés comme cas contacts. Si le système fait ses preuves, le gouvernement pourrait l'étendre ensuite aux cinémas et autres lieux de culture.

Vacances - Malgré le contexte sanitaire, les Français partiront quand même en vacances cet hiver. Ils ont en fait attendu le dernier moment pour se décider : depuis fin janvier, les réservations sont en hausse de 44% à la mer, 37% à la campagne et même plus 100% dans les Vosges et 133% dans le Jura.



Décès - Le musicien Chick Corea, légende américaine du jazz, est mort le 9 février d'une forme rare de cancer, à l'âge de 79 ans. "Je veux remercier tous ceux qui, tout au long du voyage, ont aidé à faire briller les feux de la musique", a-t-il indiqué dans un message rédigé avant sa mort.