Coronavirus : "Pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires", annonce Castex

À l'issue d'un Conseil de défense sanitaire à l'Élysée, mercredi 21 juillet, Jean Castex est venu dévoiler la nouvelle stratégie du gouvernement face à l'épidémie de Covid-19, au journal de 13h de TF1. Le Premier ministre a confirmé en direct qu'il n'y aura pas "de passe sanitaire dans les établissements scolaires".

Jean Castex a précisé que depuis la début de la crise sanitaire, "toute notre stratégie a consisté à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés". Le Premier ministre a notamment ajouté : "Alors on va pas dire maintenant, si vous n'êtes pas vaccinés, d'autant que certains n'y peuvent rien, on va vous priver d'école. Donc pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires".

Cependant, en septembre, les élèves pourront se faire vacciner dans les collèges et lycées. Jean Castex a déclaré a ce sujet qu'un dispositif serait mis en place à la rentrée et qu'à cette occasion "nous proposerons aux professeurs qui n'ont pas encore été vaccinés de profiter de ce dispositif".

Lors de son interview, le Premier ministre a notamment déclaré qu'il "n'est pas question de rester sans agir. Et toute la stratégie pour éviter d'avoir à prendre des mesures de freinage fortes" est de "faire le passe-sanitaire et vacciner".