Des cours en présentiel pour les collégiens et lycéens vaccinés, l'éviction pour les autres dès le premier cas de coronavirus dans la classe. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a dévoilé mercredi 28 juillet le protocole sanitaire mis en place à partir de la rentrée pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Des mesures loin de faire l'unanimité. "Il y aura des inégalités et le décrochage scolaire va s'amplifier", alerte Nageate Belahcen, co-présidente de la FCPE.

"Les élèves non vaccinés ne recevront pas les mêmes cours que ceux qui seront en classe", explique ainsi Nageate Belahcen. Selon elle, les annonces du ministre de l'Éducation nationale ne sont "pas tellement logiques" et soulèvent d'autres interrogations, notamment du côté des enseignants. "Comment un professeur va pouvoir assurer un cours à distance et un cours dans la classe", demande-t-elle ainsi.

"On attend de voir les mesures complémentaires qu'il va y avoir avec la campagne de vaccination", poursuit la co-présidente de la FCPE. Cette dernière aurait "préféré une campagne avec plus de souplesse, plutôt que de l'imposer" et souhaite plus de détails sur le traitement des données confidentielles de santé.