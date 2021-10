Les infos de 6h - La France se lance dans la course aux Jeux Olympiques d'hiver 2030

À 1.000 jours du coup d'envoi des J.O. d'été de Paris, la France a déjà des vues sur ceux d'hiver. Selon des informations confirmées à RTL, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Savoie veulent candidater à l'organisation des Jeux à l'horizon 2030, avec les sites construits pour les JO de 1992, à Albertville.

Plusieurs maires se sont réunis samedi 23 octobre à Moutiers en Savoie, pour "tâter le terrain" confirme l'un d'eux. Tous rêvent de voir leurs équipements sportifs, les anciens sites de 1992 redevenir olympiques. Il s'agit là de la célèbre piste de bobsleigh de La Plagne, de la patinoire de Méribel, où encore la piste de ski de bosse de Tignes, celle où Edgar Grospiron est devenu champion olympique il y a presque 30 ans.

Une dizaine de structures sont toujours en état de fonctionner et prêtes à accueillir des compétitions. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la Savoie en font même un atout : il n'y aura pas besoin de grands travaux, ni de salles flambants neuves. L'argument du respect de l'environnement et de la transition écologique est donc avancé par les acteurs locaux pour espérer l'emporter.

Ce rêve est cependant loin de devenir une réalité puisque accorder une nouvelle fois les Jeux Olympiques à la France après Paris 2024, cela paraît compliqué. La compétition sera rude et le CIO a déjà entamé des discussions avec plusieurs villes pour 2030 : notamment Barcelone, Sapporo au Japon ou encore Salt Lake City aux États-Unis.

