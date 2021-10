Qui est la seule sportive médaillée aux JO d'hiver et d'été la même année ?

Connaissez-vous la seule sportive médaillée aux JO d'hiver et d'été la même année ?

Connaissez-vous la seule sportive médaillée aux JO d'hiver et d'été la même année ?

Connaissez-vous la seule sportive médaillée aux JO d'hiver et d'été la même année ?

Connaissez-vous la seule sportive médaillée aux JO d'hiver et d'été la même année ?

Il reste moins de 100 jours avant le début des Jeux Olympiques d'hiver 2022 de Pékin qui auront lieu du 4 au 20 février. La capitale chinoise deviendra la première ville de l'histoire à avoir accueilli des Jeux d'été (2008) et d'hiver. L'occasion d'évoquer une athlète peu connue, mais exceptionnelle, la seule à avoir été médaillée aux JO d'hiver et d'été la même année.

Christa Luding-Rothenburger était une sportive d’Allemagne de l’Est dans les années 80. En février 1988, à Calgary au Canada, la championne a remporté un titre olympique sur la glace, en patinage de vitesse. Quelques mois plus tard, à Séoul en Corée du Sud, Christa Luding-Rothenburger a glané une médaille d’argent en cyclisme sur piste.

Cet exploit pourrait bien rester unique pour l’éternité. Depuis 1992 et les jeux d'Albertville, les olympiades d’hiver et d’été n’ont plus lieu la même année mais à deux ans d’intervalle.