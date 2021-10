Les infos de 8h - Ski : après une saison blanche, les stations savourent la réouverture

Après plus d'un an de crise sanitaire, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur du ski en France. Aux Deux-Alpes, les vacanciers de la Toussaint ont déjà pu rechausser les skis à plus de 3.000 mètres d'altitude. Après une saison blanche, les mordus de glisse étaient impatients et pour l'instant, le passe sanitaire n'est pas obligatoire et les skieurs se contentent du masque uniquement dans les remontées mécaniques.

Sur les pistes du glacier des Deux-Alpes, Louise, 24 ans, qui a fait six heures de route depuis la Côte d'Azur, savoure ses premières descentes : "C'est incroyable. On a un très beau soleil, une neige merveilleuse, on est au paradis. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas retourné sur la neige mais là, c'est vraiment fantastique".

Mordu de glisse, Pablo, un Espagnol, vient encore de plus loin : "J'ai fais presque 1.000 kilomètres pour venir. Si vous avez la possibilité de venir, c'est vraiment bien, les conditions sont parfaites". Dans un panorama de rêve, avec une vue sur toutes les Alpes, Enzo, 14 ans, s'est quant à lui rendu au snow park avec ses amis. "On ne peut pas être plus heureux en skiant. Ça fait trop du bien", savoure-t-il.

