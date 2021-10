Ne comptez pas trop sur le soleil pour illuminer ce week-end de la Toussaint. Le passage au mois de novembre se fera sous un vrai ciel digne de l'automne : des perturbations sont prévues sur l'ensemble de la France métropolitaine. Un cumul des précipitations est également attendu sur le bassin méditerranéen.

Dès vendredi 28, les perturbations pluvieuses entreront depuis la Bretagne pour s'étendre progressivement vers l'Est, et ce sur tout le territoire. Des dégradations qui stagneront sur tout le pays tout le week-end, la journée de dimanche risquant d'être la plus mauvaise. Le sud-est de la France ne sera pas épargné, puisque des cumuls de pluie y sont attendus à la suite d'un épisode cévenol, mélange d'air chaud et humide et d'air froid en altitude.

Ces cumuls pourraient atteindre 300 mm dans la région des Cévennes, met en garde Météo France. Des pluies qui glisseront par la suite vers l'est du bassin méditerranéen dans le courant du week-end. Des dégradations importantes seront également accompagnées de forts vents dans le couloir Rhodanien, sur la Côte d'Azur et la Corse, précise quant à elle La Chaîne Météo, qui estime que dimanche sera la journée la plus critique dans cette région.

Dès lundi et la première semaine de novembre, les météorologues prévoient un temps changeant. Ce week-end de pluie devrait se prolonger et marquer le passage à des températures plus basses. Dans les moyennes montagnes, il faut néanmoins s'attendre à voir d'importantes chutes de neige, rapporte La Chaîne Météo.