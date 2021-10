Coronavirus : faudra-t-il un passe sanitaire pour aller skier ?

Alors que les députés doivent se prononcer sur la prolongation du passe sanitaire jusqu'à l'été prochain, le secrétaire d'État au Tourisme, Jean baptiste Lemoyne a déclaré que le gouvernement planchait sur un passe sanitaire spécial pour les stations de ski. Les professionnels du tourisme demandent une réponse rapide, pour pouvoir s'organiser.

Ces derniers ne savent plus vraiment sur quel pied danser. Il y a quelques semaines, il n'était pas question de passe sanitaire pour s'asseoir sur un télésiège mais dans quelques jours, il deviendra peut-être obligatoire. Cette situation est jugée inconfortable en pleine période de réservations. "Nous, ce qu'on veut c'est que le gouvernement tranche et qu'il dise 'oui vous avez besoin d'un passe sanitaire' ou 'non on n'en a pas besoin'", s'agace Jean-Luc Boch, président de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne.

"Le plus rapidement possible, on a besoin d'avoir une visibilité auprès des personnes qui vont réserver dans nos stations", ajoute le président de l'ANMSM. "Donc, quelles sont les modalités si on le met d'œuvre ? Est-ce un contrôle obligatoire ? Est-ce un contrôle avec un badge distinctif qui va nous permettre de savoir si la personne a son passe sanitaire ? Voilà les vraies questions qu'on se pose en ce moment". Nos voisins ont déjà tranché, l'Autriche et l'Italie imposent le passe sanitaire pour emprunter les remontées mécaniques mais pas la Suisse.