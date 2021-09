Les infos de 18h - PSG : y a-t-il des tensions entre Mbappé et Neymar ?

Un match capital et une préparation pas vraiment sereine. Le PSG disputera son 2ème match de poule de la Ligue des Champions mardi 28 septembre. Ce sera au Parc des princes contre Manchester City. Le PSG, l'a certes emporté ce week-end à Montpellier, mais bien plus que la victoire, une image a marqué : celle de Kylian Mbappé, pestant après Neymar sur le banc. Est-ce qu'il y a vraiment des tensions entre les deux hommes ?

On pourrait le croire, si on s'en tient aux mots déchiffrés sur les lèvres de Kylian Mbappé juste après son remplacement face à Montpellier : "Ce clochard, il ne me fait pas la passe" en désignant Neymar. Un simple signe de frustration passagère, rien de plus nous assure leur coéquipier Ander Herrera : "Depuis le premier jour où je suis arrivé, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une relation forte et spéciale entre eux. Rien n'a changé. Dans chaque match il y a des situations où on se plaint des autres joueurs, mais après ça on redevient amis".

Même anodin, cet épisode fait suite à celui de Messi il y a une semaine, irrité par son remplacement face à Lyon. Cette saison, chaque geste et chaque attitude seront décryptés. C'est le propre des vestiaires aux egos surdimensionnés. Tant que les résultats sont là, il n'y aura aucun problème. Dans le cas contraire, chaque étincelle mettra le feu aux poudres.

À écouter également dans ce journal

Santé : En France, plus de 13 millions de personnes souffrent de troubles psychologiques. Seuls 4,5 millions sont soignées. Les assises de la santé mentale s'ouvrent. Emmanuel Macron doit dévoiler des annonces historiques.

Consommation : C'est une facture qui va finir par peser bien lourd dans le budget des ménages. Il faudra compter 200 à 300 euros de plus à la fin de l'année car le mois prochain, le prix du gaz va augmenter de 12%.

Restauration : Emmanuel Macron a annoncé un coup de pouce pour le secteur de la restauration. Les pourboires versés en carte bleue ne seront pas soumis à l'impôt pour les salariés et aux charges pour les patrons.