publié le 12/02/2020 à 06:32

Le président de la République a dévoilé ce mardi 11 février son plan pour aider les personnes en situation de handicap. Leur vie peut en effet devenir une réelle galère, comme celle de Ferdaous Najar. Cette jeune femme de 23 ans se déplace en fauteuil roulant électrique. Il pèse plus de 100 kilos mais son ascenseur tombe régulièrement en panne alors qu'elle vit au 2e étage d'un immeuble de Nanterre, en région parisienne. "Ma vie, c'est ridicule, mais ma vie dépend d'un ascenseur", explique-t-elle.

"Je me lève le matin, je ne sais pas si je peux aller travailler, confie Ferdaous Najar. Je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. Cela peut rester 3 jours en panne, comme ça peut le rester 3 semaines. Mon employeur, je l'ai appelé immédiatement, parce que je suis quelqu'un qui ne lâche rien."

"J'ai fait du porte à porte pour qu'on me descende et que je puisse poursuivre mes engagements. À cause de l'ascenseur, je me suis absentée deux fois en deux semaines, ce qui est énorme. Je risque de perdre ma place, pas parce que j'ai des problèmes de compétences, mais à cause d'un truc qui me dépasse."

"Déjà que le handicap est compliqué physiquement, mais si on ajoute un poids mental, on va où ? C'est vraiment une vie de stress et j'appelle au secours. Cela fait trois ans qu'on essaye de déménager, trois ans qu'on nous dit qu'on est prioritaire, mais prioritaire, c'est que du blabla, parce qu'on est toujours coincé."

