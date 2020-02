Qui est Pete Buttigieg, la révélation démocrate de l'Iowa ?

publié le 05/02/2020 à 13:05

Il est incontestablement la révélation démocrate de cette campagne. Déjouant les pronostics du chaotique "caucus" de l'Iowa, Pete Buttigieg est arrivé en tête légèrement devant Bernie Sanders et largement devant Joe Biden, les deux favoris à l'investiture du parti.



Une victoire, de son propre aveu "stupéfiante", et à la hauteur d'une personnalité qui ne l'est pas moins. À 38 ans, "Mayor Pete", ainsi qu'on le surnomme en raison de son nom imprononçable, a su surmonter son jeune âge, son manque d'expérience nationale et son déficit de notoriété pour créer l'exploit dans l'Iowa.

Complètement inconnu du grand public, ce centriste qui n'est alors "que" maire d'une petite ville de l'Indiana, South Bend, s'est jeté l'an passé dans la course à la Maison Blanche, convaincu que son destin devait tôt ou tard l'y conduire.

Chrétien et vétéran

Excellent orateur, Pete Buttigieg s'est démarqué pendant cette campagne par son ton calme et confiant, sa connaissance des dossiers, même les plus sensibles comme la géopolitique, mettant en avant son expérience d'engagé militaire, lui qui a passé sept mois en Afghanistan.

Pete Buttigieg fait aussi campagne en évoquant sa foi pour contester la politique de Donald Trump, soutenue par les conservateurs religieux. "La foi est un principe important. Ces valeurs ont été kidnappées. Dieu n'a pas de parti politique (préféré)", répondait-il en français il y a quelques mois au micro de RTL.

Le trentenaire a en effet su prendre les Républicains de court sur leur propre terrain : celui de la foi, de la morale et des valeurs chrétiennes de l’Amérique. Se demandant si Donald Trump est bien chrétien ("Il est difficile de regarder les actions de ce président et penser que ce sont les actions de quelqu’un qui croit en Dieu")

Homosexuel et pourfendeur du camp républicain

En tant que maire, Pete Buttigieg a régulièrement réagi aux propos du vice-président conservateur Mike Pence, le qualifiant de "pom-pom girl" de l'administration Trump, une présidence "de stars du porno" selon lui, ne cessant de fustiger l'"hypocrisie morale" du camp républicain.



L'homosexualité de Buttigieg, qui s'est affiché dès le début de la compétition aux côtés de son mari Chasten, semble avoir relativement peu d'impact sur le choix des électeurs. Ces derniers mois, le jeune diplômé d'Harvard, qui parle sept langues, a préféré mettre l'accent sur sa foi chrétienne plutôt que son mariage avec un homme.



Malgré son profil iconoclaste dans la vie politique américaine, et face à des favoris des sondages tous septuagénaires, cette victoire dans l'Iowa confirme que face à Donald Trump, le point fort de Buttigieg demeure bel et bien son "éligibilité".