Handicap : un taux de chômage de 18%, deux fois supérieur à la moyenne

Martial You

publié le 11/02/2020 à 09:00

Emmanuel Macron préside ce mardi 11 février une conférence nationale du handicap à l'Élysée, quinze ans après l'adoption d'une loi majeure sur le sujet. Mais le bilan de l'emploi des personnes handicapées est pour le moins décevant en France. Malgré les quotas, la multiplication des rapports et les plans handicap, les taux d'emploi sont toujours ridiculement faibles.

Selon la Dares, les statistiques du ministère du Travail, on trouve actuellement 3,5 % de travailleurs en situation de handicap dans le privé, contre 2,7% il y a dix ans. Dans le public, le taux est de 5,5%, ce qui reste toujours en dessous des 6 % d’emplois, pourtant inscrits dans la loi depuis des années.

Est-ce si compliqué d'embaucher des personnes en situation de handicap ? D'abord, dès l'école, des élèves mal accompagnés aboutissent à une majorité de jeunes adultes reconnus handicapés, qui se retrouvent exempts de bac. Sans diplôme, il est ainsi plus difficile pour eux de trouver du travail.

Le handicap fait encore peur de nos jours

Autre phénomène assez terrible : le handicap peut faire peur aux entreprises. Le premier réflexe d’un chef d’entreprise peut être parfois de se dire qu’embaucher une personne en situation de handicap est quelque chose de difficile, ce qui joue énormément sur le taux de chômage, qui est de 18 % chez ces personnes, soit plus du double du reste de la population.

S'il est donc difficile de trouver un travail, il est également possible de le perdre à cause d'un handicap. Devenir handicapé en tombant malade ou en ayant un accident peut faire courir le risque d'être viré s'il n'y a pas de poste adapté dans l'entreprise.

Selon l'association des paralysés de France, le nombre de licenciements pour inaptitude explose. D’après l’Inspection générale des affaires sociales, un à deux millions de salariés risquent de perdre leur emploi à court terme pour cause de handicap.

Le gouvernement essaye de changer la donne. Tous les freins à l'emploi ont été identifiés. Des réformes sont en cours pour développer l’apprentissage des personnes en situation de handicap, pour qu’elles soient mieux former et pour inciter également les entreprises à embaucher. Mais en partant d'aussi loin, avec tellement de freins à l’emploi, tout progrès infime demande une montagne d’investissements.

Le plus

Bientôt une pénurie de vinyle ? L’industrie s’inquiète après qu'un incendie aux États-Unis ait dévasté la plus grosse usine de production de laques pour Vinyle, qui fabriquait 80 % des stocks. De quoi préoccuper les professionnels après le regain de succès que connaissent les vinyles ces dernières années.

La note

5/20 à ArcelorMittal. Après la douloureuse fermeture des hauts fourneaux de Florange, un autre outil de travail pourrait disparaître à courte échéance : l’usine qui fabrique le coke, matériau à brûler à base de charbon. Cette activité mobilise 250 personnes et devait pourtant fonctionner encore plus de 10 ans. L’engagement industriel et humain d’ArcelorMittal n’est pas respecté.