Ils sont douze millions à souffrir d'un handicap en France. Une différence qui les tient à l'écart de l'école, du logement, de l'emploi. Emmanuel Macron présidait ce mardi matin une conférence nationale du handicap. Pour le symbole, l'événement a été programmé quinze ans jour pour jour après l'adoption d'une loi majeure sur ce thème, adoptée sous la présidence de Jacques Chirac. Pour un autre symbole, c'est Claude Chirac, fille de l'ancien chef de l'État décédé en septembre dernier, qui a pris la parole, "très émue", devant près de 500 invités réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée.

"Nous ne sommes plus au temps qui avait tant révolté et désespéré mon père, où on pouvait trouver dans une ferme, attaché au poêle de la salle commune, un enfant handicapé. Mais les préjugés demeurent, les injustices au quotidien, les blessures d’autant plus profondes qu’elles touchent ceux qui n’y peuvent rien", a déclaré Claude Chirac. "Cela, avant d'être l'affaire de l'État, est l'affaire de tous".

Emmanuel Macron a mis les familles au cœur de son plan handicap. Le président de la République a pris douze engagements, qui comprend notamment la création de 11 000 postes d'accompagnants supplémentaires pour aider à la scolarisation des personnes handicapées, ainsi que la mise en place d'un numéro d'appel unique pour simplifier toutes les démarches administratives.

