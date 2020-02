publié le 11/02/2020 à 11:29

Ce matin du mardi 11 février, Emmanuel Macron organise la conférence nationale du handicap. À cette occasion, RTL a souhaité vous présenter une jeune entrepreneuse lyonnaise, Sarah Da Silva Gomes. Elle a créé il y a cinq ans jour pour jour Constant et Zoé, une marque de vêtements pratiques à enfiler pour les personnes en situation de handicap. Les Français l'ont découvert grâce à l'émission Qui veut être mon associé ? sur M6.

À 29 ans, Sarah est une petite jeune femme dynamique et passionnée qui s'est investie corps et âme dans sa petite entreprise humaine, Constant et Zoé. Constant est le nom de son jeune frère, polyhandicapé. "Il est complètement dépendant et en fauteuil roulant, donc c'est très compliqué de l'habiller", explique l'entrepreneuse. "Enfiler un manteau sur un fauteuil roulant devait nous prendre environ 20 minutes. (...) Je me suis donc dit qu'il fallait développer des vêtements astucieux."

Pour son frère, et tous les autres, Sarah a donc travaillé et cherché les meilleures solutions. Elle a trouvé des astuces en utilisant des "zips", des scratchs et des boutons pression pour créer des manteaux, des chemises, des polos et des pantalons adaptés au handicap. "Ce sont des petits trucs qui font toute la différence pour l'aidant", affirme la jeune femme.

"Ça nous a vraiment changé la vie"

Pour des parents confrontés tous les jours au handicap, ces "petits trucs" font toute la différence. "Ça nous a vraiment changé la vie", raconte Fanny, maman d'une enfant de douze ans en situation de handicap. "Ma fille est plus confortablement installée dans son fauteuil. (...) Elle est très coquette et pour moi c'était très important d'avoir un vêtement qui allie innovation, praticité et un look agréable et élégant."

En tant que jeune chef d'entreprise, Sarah entend se battre à son niveau pour aider les familles, les aidants et leur rendre la vie plus douce. "Le but, c'est de créer une entreprise avec de la valeur sociale, pour changer la vision qu'on a du handicap", déclare l'entrepreneuse lyonnaise.

Son engagement a bouleversé les jurés de l'émission de M6 Qui veut être mon associé ?, à laquelle Sarah a participé le mois dernier en quête d'investisseurs. L'émission a permis à la jeune femme de lever 250 000 euros, pour développer Constant et Zoé et passer de 7 à 10 salariés, avec l'objectif de doubler les ventes et écouler 6 000 vêtements cette année.