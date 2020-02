Tempête Ciara : plusieurs incendies en Corse et plus de 300 hectares brûlés

publié le 11/02/2020 à 13:00

C'est une nuit de vent violent et d'incendies qu'a subi la Corse. Plusieurs incendies se sont déclenchés en Haute-Corse dans la nuit de lundi 10 à mardi 11 février. L'île, qui est toujours en vigilance orange pour vents violents après le passage de la tempête Ciara, a déjà perdu plus de 300 hectares dans les flammes.



Au sud de Bastia, à Olmeto-di-Tuda, l'incendie a ravagé 250 hectares et suscite une "vigilance très particulière", selon une annonce de la préfecture de Haute-Corse. Aucun blessé n'est à déplorer mais "une bergerie et des hameaux ont été placés sous vigilance" car ils pourraient être menacés par les flammes, qui mobilisaient 120 pompiers ce mardi matin.

"Les inquiétudes ont été fortes cette nuit mais sont retombées même si la plus grande vigilance est de mise" a précisé le préfet, François Ravier à l'AFP. C'est près de 2.000 foyers qui se sont réveillés sans électricité en Haute-Corse mardi matin, toujours selon la préfecture. Selon Corse Matin, le feu d'Olmeto-di-Tuda inquiète les pompiers qui craignent que les flammes ne s'étendent jusqu'aux plaines de Borgo et menacent les habitations.

Des rafales jusqu’à 219 km/h

En raison des conditions météorologiques et de la puissance des vents, aucun moyen aérien n'a pu être engagé pour éteindre le feu. Mardi matin, des vents d'ouest sud-ouest continuaient de souffler violemment avec des rafales de 150 à 210 kilomètre-heure, de la Balagne au Cap Corse et vers Sagro, rapporte Météo-France.

🔥 Terrifiantes images prises la nuit dernière dans le secteur de #Rutali en Haute-Corse où un violent incendie sévit, attisé par les vents tempétueux. Plus de 200 hectares déjà brûlés. (via @SpinghjifocuStc) pic.twitter.com/YwAXUuMq6o — Météo Villes (@Meteovilles) February 11, 2020

Des rafales de 219 km/h ont été recensées au sémaphore du Cap Corse selon l'organisme. Le record date de janvier 2018 et était de 225 km/h. Deux autres incendies sont toujours en surveillance active par les pompiers. Celui de Pietracorbana qui s'est déclaré lundi, n'a pas évolué dans la nuit et a ravagé 70 hectares de végétation. L'incendie de Quenza a quant à lui mobilisé toute la nuit 200 pompiers pour surveiller ce feu qui a ravagé 1.500 hectares la semaine dernière.

Vols annulés et activité portuaire suspendue

Sur France Info, le préfet François Ravier a annoncé que "460 personnes sont engagées sur le terrain" pour parer les différents incendies qui se sont déclarés en Haute-Corse. Sont dénombrés "cinq feux, dont trois qui sont heureusement en cours de stabilisation avec le vent actuel et son orientation", a ajouté le préfet.



Au niveau des transports, plusieurs vols d'Air Corsica et Air France ont été annulés à Bastia, Calvi et Figari, tandis que l'activité portuaire au départ de Bastia et de l’Île-Rousse a été suspendue ce mardi matin. Les étudiants de l'université de Corte ne pourront pas se rendre en cours aujourd'hui, l’établissement a été fermé. Les transports scolaires ont été "suspendus pour la journée", mais le préfet précise que "les écoles restent ouvertes" pour accueillir les enfants ayant fait le déplacement.