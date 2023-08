À écouter Le journal RTL de 6h du 08 août 2023 00:09:29

C'est un problème dont les communes se seraient bien passées. Lors des émeutes consécutives à la mort du jeune Nahel à Nanterre, des centaines de poubelles ont été incendiées. Résultat : de nombreuses communes se retrouvent désormais sans containers pour y déposer les déchets et les sacs commencent à s'entasser, au détriment des riverains.

Depuis fin juin et le début des émeutes, les déchets continuent de s'entasser sur le goudron brûlé des trottoirs : "C'est écœurant ! Tous les sacs poubelles sont là par terre, c'est vraiment sale", constate Véronique, une habitante de Corbeil-Essonnes, particulièrement touchée par le problème. "Comme il n'y a pas assez de poubelles, les gens mettent leurs sacs par terre !" Avec le risque de voir arriver les rats.

À l'issue des violences urbaines, l'agglomération a dû commander 300 nouveaux containers à 150 euros pièce, soit une facture totale de 50.000 euros. "L'impact du préjudice va retomber sur nous locataires, ceux qui paient des charges !", se désespère de son côté Maïssa. "Quand on va recevoir nos prélèvements il va y avoir une somme conséquente qui sera comprise à cause de ces dégâts."

Une centaine de bacs manquant

Une possibilité qui n'est pas écartée par Martine Soavi, en charge de l'urbanisme à la mairie : "C'est l'agglo qui paie les bacs. Chaque habitant paie une taxe sur les ordures ménagère", rappelle l'élue. "Ça va permettre d'aider à remplacer pas mal de choses."

D'autant plus que ces containers n'ont jamais été aussi convoités par les communes touchées par les émeutes. Plus d'un mois après à Corbeil-Essonnes, plus d'une centaines de bacs manquent encore à l'appel, faute de stock chez les fournisseurs.

