INVITÉ RTL - Émeutes : "742 personnes condamnées à de la prison ferme", annonce Éric Dupond-Moretti

Fin juin, le pays a connu une semaine intense d'émeutes, suite à la mort de Nahel, abattu par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Exigée par le Garde des Sceaux, la réponse de la justice a été particulièrement sévère, avec des peines en comparution immédiates assez lourdes.

"Il était extrêmement important qu'il y ait une réponse ferme et systématique. Et chaque fois que cela était possible, j'ai demandé à ce que les auteurs [des dégradations] soient déferrés", a souligné Éric Dupond-Moretti au micro de RTL. "Il était impérieux que nous rétablissions l'ordre républicain." À l'issue des violences qui ont suivi dans plusieurs villes de France, le Ministre rend hommage aux procureurs généraux qui ont été "au rendez-vous des obligations de fermeté" souhaité par le gouvernement.

"Il y a 1.278 jugements, avec 95% de condamnations et 1.300 déferrements au Parquet", a rapporté Éric Dupond-Moretti. "905 personnes ont fait l'objet d'une comparution immédiate, 1.056 personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement dont 742 à une peine ferme et 600 personnes ont été incarcérées."