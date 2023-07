INVITÉE RTL - Émeutes : dégâts, indemnisations, assureurs... La secrétaire d’État chargée de la Ville fait le bilan

Un mois après la mort de Nahel à Nanterre et les violentes émeutes partout dans le pays, l'heure est au bilan. La gronde sociale a laissé de lourds dégâts matériels sur des biens commerciaux, professionnels et sur des bâtiments publics... Laissant une ardoise totalement atypique pour le monde de l'assurance. Invitée de RTL ce lundi 31 juillet, Sabrina Agresti-Roubache nouvelle secrétaire d’État chargée de la Ville estime que "l'État a eu une réponse forte" après ces émeutes.

L'État aide les commerçants "avec le projet de loi reconstruction. Ce qui permet aux commerçants, aux bâtiments publics touchés comme les écoles, les mairies, les commissariats, d'être tout de suite reconstruits et non plus passer par des appels d'offre et surtout réduire les délais pour obtenir les aides, les subventions. Aussi mettre à contribution les assureurs pour être réactif comme nous l'avons été", dit-elle. "La réalité c'est que les Français ont vu toutes ces dégradations et l'État a eu une réponse forte", estime la secrétaire d’État".

Désormais, Sabrina Agresti-Roubache renvoie la balle vers les assurances. "Les assureurs ont un rôle fondamental. (...) C'est sur les assureurs aussi que la pression doit être mise car eux ont les outils et la trésorerie pour agir très vite". Alors qu'Emmanuel Macron a réaffirmé son cap : "Il n'y a pas de liberté sans ordre. L'ordre, l'ordre, l'ordre", la secrétaire d’État estime que "le président de la République n'a pas attendu les émeutes pour parler et agir sur l'ordre".