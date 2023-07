Dans la nuit de dimanche à lundi, 157 personnes ont été interpellées lors de la sixième soirée de violences après la mort de Nahel, 17 ans, tué à Nanterre par un policier. Le ministère de l'Intérieur fait également état de trois blessés parmi les forces de l'ordre et a recensé 352 incendies sur la voie publique et 297 incendies de véhicules. Peut-on y voir une accalmie ?

"Oui, on n'est pas sur le même volume d'interpellations. Le nombre de lieux de confrontation a lui aussi baissé. On espère que cette accalmie va perdurer. Il ne faut pas oublier que les policiers sont restés extrêmement mobilisés. Un peu moins de 45.000 collègues sont mobilisés avec des techniques particulières. On a la présence sur le terrain des forces de la FIPN , les forces d'intervention de la police nationale, avec des blindés. C'est massif en terme de moyens", explique à RTL Loïc Travers, délégué général du syndicat de police Alliance.

Il estime que la réponse policière "a été proportionnée" aux émeutes, avouant que "cela a été compliqué au début". Et de poursuivre : "Tout le monde a été surpris de la violence soudaine, de l'instantanéité et surtout d'un développement sur tout le territoire."

Mortiers d'artifice : "Ce système s'est démocratisé"

L'homme est revenu sur la problématique des mortiers d'artifice, engins pyrotechniques utilisés par les professionnels des feux d'artifice, et très souvent détournés lors de violences urbaines pour s'en prendre aux forces de l'ordre. "Ce système pour attaquer ou harceler les policiers s'est démocratisé. Cela peut blesser, tuer, mettre le feu."

"On en trouve très facilement via des sites internet spécialisés. On peut aussi en acheter à l'étranger ou à la frontière avec l'Allemagne. Il existe même des vidéos pour expliquer comment les fabriquer ou bien améliorer leurs performances", ajoute-t-il.

Une polémique est par ailleurs née après le lancement par Jean Messiha, ex-porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour, d'une cagnotte "de soutien pour la famille du policier" qui a tiré sur Nahel. Plus de 800.000 euros ont été recueillis en quelques jours. "Cette générosité ne me surprend pas. Quand un policier est visé, il y a souvent de la générosité derrière avec une cagnotte ou des dons. Il ne faut pas oublier que ce collègue a une famille qui n'a rien à voir avec les faits. Il ne faut pas faire d'amalgame." Loïc Travers parle également de "générosité" concernant la cagnotte destinée à soutenir la mère de Nahel.

Le drame de Nanterre "n'a strictement rien à voir avec le racisme"

La semaine dernière, la France a fait l'objet d'un rappel ferme à l'ordre venant de l'ONU. "C'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre", a déclaré Ravina Shamdasani, une des porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. "On entend souvent ça, c'est le fameux racisme systémique. C'est un vieux serpent de mer. La police est plurielle, elle est dans sa diversité, y compris dans notre organisation syndicale.