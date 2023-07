"Une situation extrême" : ces inquiétants records de chaleur dans l'Atlantique Nord et en Méditerranée

Les océans et les mers du monde entier sont en surchauffe. Les eaux de la mer Méditerranée ont battu leur record de chaleur lundi 24 juillet, avec une température médiane de 28,71°C, selon le principal centre de recherches maritimes espagnol. Deux jours plus tard, le mercredi 26 juillet, l'océan Atlantique Nord a également atteint une température quotidienne jamais atteinte auparavant, avec 24,9°C de moyenne. Ces données, qui devront être confirmées d'ici deux semaines, ont été communiquées vendredi par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Ce record est particulièrement frappant car il survient tôt dans l'année. L'Atlantique Nord atteint généralement son pic de chaleur début septembre. Mais ce record devrait être rapidement battu. La température de surface de l'Atlantique Nord "doit continuer à augmenter au cours du mois d'août", a prévenu Xungang Yin, scientifique au NOAA. Cette température de 24,9°C est "plus d'un degré plus chaud" que la normale, selon Xungang Yin.



L'Atlantique Nord, symbole du réchauffement climatique

L'Atlantique Nord commence à se réchauffer au mois de mars, après l'hiver. Mais cette année, la courbe des températures évolue bien au-dessus de celle des années précédentes, avec un écart s'étant encore creusé ces dernières semaines. L'Atlantique Nord est ainsi devenu un point d'observation emblématique de la surchauffe des océans de la planète, sous l'effet du réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre.

"Cette situation est extrême. On a déjà connu des vagues de chaleur marine auparavant, mais là c'est très persistant et distribué sur une large surface" de l'Atlantique Nord, a déclaré à l'AFP Karina Von Schuckmann, du centre de recherches européen Mercator Océan international (MOi).

Une canicule marine a également suscité l'inquiétude au mois de juin dans l'océan Atlantique Nord. Des anomalies de températures de plus de 5°C ont été constatées par endroits, notamment au large des îles britanniques. Les scientifiques craignent des "mortalités massives" d'espèces marines, notamment des coraux et des invertébrés. Mais ces conséquences dramatiques, qui se déroulent sous la surface de l'eau, resteront invisibles. Une canicule marine avait touché les eaux de la mer Méditerranée l'an dernier, entraînant une mortalité massive chez une cinquantaine d'espèces.