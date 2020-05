publié le 09/05/2020 à 06:53

Un nouveau foyer de coronavirus émerge en Dordogne. Vingt personnes ont assisté à un enterrement dans une petite commune au sud de Périgueux le 24 avril. Elles étaient plus nombreuses au cimetière. Quelques jours plus tard, une personne a développé des symptômes du Covid-19. Une centaine d’individus ont été testés et au moins huit sont déclarés positifs.

À deux jours du déconfinement, le préfet de Dordogne Frédéric Périssat appelle à la vigilance. "Il y a eu plusieurs dizaines de dépistages qui ont été faits. Il y a des cas positifs qui ont été confirmés même si ils sont asymptomatiques, les personnes sont en isolation chez elles," relate le préfet. C’est vraiment l’illustration de ce que l’on ne souhaite pas vivre dans les trois semaines qui viennent. C’est-à-dire un relâchement et des rassemblements familiaux."



La département de la Dordogne est actuellement en vert sur la carte de déconfinement. Mais le préfet tient à mettre en garde. "Au bout du bout, une seule personne va en contaminer un nombre significatif. Derrière, ça va mobiliser beaucoup de monde pour qu’on puisse remonter la file de contamination pour retrouver les personnes en contact, les tester et les isoler, explique Fréderic Périssat. La vie redémarre mais elle redémarre pas comme avant. Donc le message est clair, et ce exemple est assez illustrant."



À écouter également dans ce journal

Déconfinement - L’Assemblée nationale a adopté vendredi 8 mai un "système d’information" pour identifier les personnes infectées en lien avec l’Assurance-maladie. L’article a fait l’objet d'un vif débat. Il est principalement destiné à détecter les personnes contaminées pour collecter des informations notamment les personnes avec qui elles auraient pu être en contact et qu’elles s’isolent ensuite.

Transports - L’affluence sera plus forte ce lundi 11 mai dans le capitale. Le trafic de la RATP sera assuré à 75% en Île-de-France pour dissuader les voyageurs et 60 stations de métro seront fermées. Plus de 3000 agents seront déployés sur le réseau afind e guider les voyageurs et faire respecter certaines règles comme le port du masque, distanciation sociale en suivant le marquage au sol.

Décès - L'une des plus grandes figures de la résistance, Cécile Rol-Tanguy est décédée à l’âge de 101 ans vendredi 8 mai. Veuve du colonel Henri Rol-Tanguy, elle faisait partie des principaux acteurs de la libération de Paris en août 1944.