Déconfinement : RATP, SNCF... Ce qui vous attend dans les transports ce lundi

publié le 08/05/2020 à 20:10

Permettre aux salariés de reprendre le travail dès ce lundi 11 mai sans risque pour leur santé, c'est tout le défi des transports en commun. Les autorités viennent de présenter leur plan et le gouvernement avait déjà dit qu'il souhaitait la plus grande offre possible pour faciliter notamment la distanciation physique.

En Île-de-France, région à risque, la RATP a rouvert toutes les stations de TER. En revanche, à Paris, 60 stations de métro sur 302 seront fermées, car jugées trop à risque. Dans l'ensemble, il faudra compter sur trois métros sur quatre, pareil pour les RER A et B, ainsi que les bus.

Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a rappelé à quel point ce plan de transports est compliqué à réalisé. "À titre d'exemple, pour un métro, à la place de 800 personnes emportées, il faudra limiter à 180 personnes". Elle précise que "ça veut dire qu'à partir du 11 mai, nous n'allons accueillir qu'1,5 million de voyageurs, là où nous en accueillions en temps normal 5 millions".

50 à 60% des TER et Transiliens ce 8 mai

Il faut également rappeler qu'une attestation employeur sera obligatoire pendant les heures de pointe. Il y aura des contrôles avant l'entrée en station et sur les quais.

À l'échelle nationale, on ne connaît pas encore le pourcentage de TGV qui seront en circulation à partir de lundi, mais l'offre sera volontairement limitée pour éviter les déplacements entre régions. Ce vendredi 8 mai, l'offre SNCF est de 20% avec le retour des Ouigo. 50 à 60% des trains du quotidien, comme les TER et les Transiliens, seront sur les rails.