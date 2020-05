Cécile Rol-Tanguy, figure de la Résistance, est décédée à 101 ans

publié le 08/05/2020 à 21:01

39-45 : décès de la résistante Cécile Rol-Tanguy

C’est en ce jour anniversaire de la capitulation allemande que l’on apprend le décès de l’une des plus grandes figures de la résistance, Cécile Rol-Tanguy, 101 ans, veuve du colonel Henri Rol-Tanguy, l’un des principaux acteurs de la libération de Paris en août 1944.

Militante communiste, Cécile Rol-Tanguy est la fille de François Le Bihan, cofondateur du parti communiste français, mort en déportation. En 1936, la jeune Cécile Le Bihan rencontre l’homme de sa vie au syndicat des métaux-CGT. La guerre éclate. Démobilisé, Henri Tanguy entre dans la clandestinité. Cécile, pourtant enceinte, choisit d’être à ses côtés dans la lutte contre l’occupant nazi et le régime de Vichy.

Malgré le danger, la voilà agent de liaison, transporteur d’armes…Et en août 1944, secrétaire de celui qui est devenu le colonel Rol dans le poste de contrôle souterrain de Denfert-Rochereau à Paris.

En fait, elle n’a jamais hésité. "Quand mon mari a été nommé pour les premiers triangles de direction FTP (francs-tireurs et partisans), mon mari m’a dit 'maintenant je passe à l’action armée, tu peux, si tu ne veux pas me suivre parce qu’on risque la mort, tu peux me le dire je passerai dans un autre service'. J’ai répondu non, la question ne se posait même pas pour moi. Je dirai aux jeunes que la liberté demande à être défendue partout."