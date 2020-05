Déconfinement : 60 stations de métro resteront fermées le 11 mai à Paris

publié le 09/05/2020 à 00:51

Le déconfinement qui débutera lundi 11mai sera progressif, et il en sera de même pour les transports en commun, y compris dans la capitale. En effet, toutes les stations de métro ne seront pax rouvertes dès lundi. "Environ soixante stations de la RATP resteront fermées à partir du 11 mai", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux Transports lors d'une conférence de presse, soit une dizaine de plus qu'actuellement, sur les 302 que compte le réseau.

Au niveau du RER, toutes les gares seront ouvertes, ainsi que les stations de métro correspondant avec les grandes gares de Paris (Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Montparnasse, Saint-Lazare).

Il en sera de même dans les grands pôles de transport (Châtelet-Les Halles), a ajouté la RATP. Néanmoins, la station République, où se croisent 5 lignes de métro, demeurera fermée. Les couloirs et quais étroits ne permettent pas une distanciation suffisante.

Des stickers pour marquer les distances

L'entreprise publique envisage de faire circuler en moyenne 75% des métros (85% sur la ligne 13, très chargée, et 100% sur les lignes automatiques 1 et 14), 75% des RER A et B, 75% des bus et de 80 à 100% des tramways. Pour gérer le flux des voyageurs, "3.400 agents" seront déployés, qui seront aidés par les forces de l'ordre.

"Un million de stickers ont été déployés" sur tout le réseau pour marquer la distanciation physique et "limiter le croisement de voyageurs", a précisé la PDG de la RATP Catherine Guillouard au cours de cette conférence de presse.

Côté SNCF, Le PDG Jean-Pierre Farandou a relevé que 1,5 million de stickers avaient été installés pour guider les voyageurs et interdire les sièges condamnés. "On a même des volontaires qui sont sortis des bureaux pour aller coller des stickers dans les trains", a-t-il indiqué.

70% du réseau en province

Du côté de la SNCF, un train sur deux en moyenne circulera à partir du 11 mai, avec dans le détail près de 60% des Transilien et entre 40 et 50% des TER, avec "une montée en puissance si la situation le permet". En Île-de-France, il faudra être muni d'une attestation de son employeur ou avoir "un motif impérieux" de se déplacer, pour prendre les transports en commun entre 06h30 et 09h30 puis entre 16h00 et 19h00, du lundi au vendredi.

Les autorités promettent une "tolérance pour les premiers jours", après quoi les voyageurs sans laisser-passer risqueront 135 euros d'amende. Idem pour le masque, obligatoire à partir de lundi dans les transports publics dans toute la France. "S'il vous plaît, mettez le masque, et ça se passera très bien", a lancé Jean-Pierre Farandou aux voyageurs.

Il y aura "interdiction de manger et de boire sur le réseau, parce que vous portez un masque", a d'ailleurs fait remarquer Catherine Guillouard. Les distributeurs de boissons et friandises en vendront. En province, "l'offre minimale va être de 70% pour l'ensemble des réseaux", certaines lignes étant déjà renforcées, a indiqué le président de l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP) Thierry Mallet.

"L'objectif, c'est d'atteindre 100% au plus tard début juin", a-t-il ajouté. Les opérateurs s'attachent à protéger les chauffeurs afin l'on puisse à nouveau monter dans un bus par l'avant, pour que les passagers ne se croisent pas, a relevé Thierry Mallet. "Par contre, il n'est pas prévu de redémarrer la vente à bord", les voyageurs étant invités à acheter leurs billets par SMS ou via des applications, a-t-il dit.