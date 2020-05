Coronavirus en Île-de-France : pour l'ARS, il faut tenir "encore trois semaines"

publié le 08/05/2020 à 19:33

Pour le directeur général de l'Agence régionale de Santé d'Île-de-France, avec le déconfinement ce lundi 11 mai, on "ouvre une page positive avec beaucoup de prudence", compte tenu du placement en zone rouge du département.

En effet, dans un entretien accordé au Parisien, Aurélien Rousseau rappelle que "l'Île-de-France, qui a connu la plus forte vague, reste en rouge très soutenu parce qu'elle est dense avec des lieux de contaminations plus nombreux qu'ailleurs, notamment avec les transports publics". Selon lui, "il faut serrer les dents trois semaines de plus, elles sont décisives, pour savoir si on est capable d'étouffer ce virus".

Dans l'attente, il mise avant tout sur le civisme des Franciliens. Pour le directeur de l'ARS d'Ile-de-France, il est essentiel de "continuer à garder les bons réflexes, limiter nos déplacements, privilégier le télétravail autant que possible et rester chez soi quand on est particulièrement fragile, ou que l'on vit avec une maladie chronique". Aurélien Rousseau estime que "l'efficacité de la réponse est entre les mains de nos concitoyens".

40.000 tests par jour, sept jours sur sept

Avec le déconfinement à venir, le directeur de l'ARS prévoit "1.000 à 1.200 nouveaux cas par jour" en Île-de-France. Pour lui, l'important est "d'intervenir le plus tôt possible pour casser la chaîne de contamination". Si ça n'était pas possible, l'ARS se veut prévoyante et travaille à un possible reconfinement. Afin de l'éviter, Aurélien Rousseau assure que "40.000 tests seront faits par jour, sept jours sur sept". Il souhaite "cibler les personnes symptomatiques et les sujets contacts".