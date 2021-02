publié le 21/02/2021 à 06:52

Chez nos voisins espagnols, les bars et restaurants peuvent rester ouverts. Là-Bas, le couvre-feu n'est pas à 18h mais à 23h. Forcément, ça fait envie en cette période de congés. Résultat, beaucoup de touristes français se réfugient à Madrid et profitent de ce qui pourrait presque être des vacances normales.

Sur les terrasses de café du quartier de Malasaña, en plein centre de Madrid, après l'espagnol, c'est le français qui s'impose. Des grappes de jeunes adultes en provenance de l'hexagone retrouvent les plaisirs d'un restaurant entre amis avant une visite culturelle. C'est le cas de Marc, qui n'en croit pas ses yeux. "Quand on est Français et qu'on débarque ici et qu'on voit les terrasses remplies, tous les bars ouverts, du monde partout, dans les commerces, les salles de spectacle et musées ouverts, c'est super. On a l'impression d'être dans la vie d'avant", s'enthousiasme-t-il.

Ici, les mesures sont bien moins strictes. Le couvre-feu est jusqu'à 23h et on peut dîner ou boire un verre jusqu'à 22h. Ce qui laisse le temps d'aller au cinéma en début de soirée. "C'est quelques chose qui était normal avant et qui maintenant devient presque absurde. Ca fait du bien aux yeux", confie une touriste.

Avant de regagner la France, les touristes devront passer untest PCR obligatoire, qui en Espagne, coûte entre 60 et 120 euros.

