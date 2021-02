Espagne : 19 Français arrêtés dans un bordel au mépris des règles sanitaires

publié le 07/02/2021 à 10:32

Dix-neuf Français, qui avaient franchi la frontière en dépit des restrictions liées au coronavirus, ont été arrêtés par la police catalane, le samedi 30 janvier dernier, au cours d'une opération contre la "traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle". Le groupe en question, qui se trouvait dans un hôtel de Capmany transformé en bordel, a été dénoncé, a rapporté La Vanguardia.

La police catalane a procédé au total à l'arrestation de 39 clients et 21 prostituées. Les jeunes femmes ont bénéficié d'entretiens individualisés pour déterminer si elles étaient là de leur plein gré ou victimes d'exploitation sexuelle.

Les 19 Français arrêtés recevront prochainement une contravention (allant de 100 à 3.000 euros) pour avoir franchi la frontière illégalement et pour avoir enfreint les règles en vigueur en Catalogne concernant les restrictions sanitaires. Il est notamment interdit de se réunir à plus de six personnes provenant de plus de deux foyers différents.