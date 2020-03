publié le 31/03/2020 à 06:45

Les masques sont un peu le nerf de la guerre contre le coronavirus et pourtant les personnels soignants en manquent cruellement en France. Un stock de neuf millions de masques de protection est arrivé par avion cargo depuis la Chine ce lundi 30 mars, malgré le fait qu'on en produise également dans le pays, mais en trop faible quantité.

Malgré ce manque, de nombreux citoyens, partout dans les rues, en disposent. Un constat qui s'explique tout d'abord par leur réseau de proches, comme une tante médecin ou un oncle pharmacien, qui leur en fournissent. Lors des dix derniers jours, au moins 120.000 masques destinés au marché noir ont été saisis par les forces de l'ordre et vont désormais être restitués aux agences régionales de santé.

D'autres, inquiets face à la propagation du Covid-19, font le tour de leurs placards : "On est allé au Japon il y a un an et on a rapporté quelques masques", concède d'ailleurs un riverain. Enfin, certains se sont montrés préventifs en allant les acheter directement en pharmacie il y a deux semaines, avant le confinement, mais qui avaient, déjà vu les prix fortement augmenter. Un masque coûtant alors 9 euros à l'unité.

Santé - Le dernier bilan de l'épidémie du coronavirus fait état de 3.024 morts en France, dont 418 dans les dernières 24 heures et 44.550 personnes contaminées. Jérôme Salomon a également indiqué que 5.100 cas se trouvaient en réanimation, dans un état grave.

Société - Un quart des marchés alimentaires ont reçu l'autorisation de rouvrir en France, à partir de ce mardi 31 mars, dans des conditions sanitaires strictes dictées par l'épidémie de coronavirus. Une grande majorité des quelque 2.500 marchés qui ont rouvert concernent des petites communes.



Sport - Après avoir été reportés à cause de l'épidémie de coronavirus, on connaît les nouvelles dates des Jeux Olympiques de Tokyo. Il auront lieu du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août 2021.