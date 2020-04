Le coronavirus est-il sexuellement transmissible ?

publié le 30/03/2020 à 22:00

Avec au moins 4 semaines de confinement, la question est clairement à mettre sur le tapis. En effet, les couples qui souhaitent avoir des rapports sexuels courent-ils un risque en pleine épidémie de coronavirus ? Répondre "oui" ou "non" est compliqué, et c'est sans doute en partie inhérent aux diversités des actes sexuels.

Ainsi, le coronavirus n'est pas un virus sexuellement transmissible au sens propre. "Les infections sexuellement transmissibles (IST) se transmettent principalement lors des rapports sexuels", explique l'Organisation mondiale de la santé. Et le nouveau coronavirus ne semble pas en être au sens strict.

Selon un guide mis en ligne par les services de santé de la ville de New York et qu'a repéré Le Parisien, le covid-19 n'a pas encore été retrouvé dans du sperme ou des sécrétions vaginales. Ce qui rend théoriquement les rapports sexuels sans risque. Néanmoins, l'anulingus peut s'avérer risqué. Le virus peut se trouver sur des résidus de matières fécales.

Entre deux personnes sans symptômes, "c'est la roulette"

Plus globalement, le port d'un préservatif est préconisé pour être en sécurité. Mais qui dit rapport sexuel dit aussi rupture de la distanciation sociale. Ainsi, l'échange de salive lors d'un baiser est un risque réel de transmettre le coronavirus, même si l'on ne ressent pas de symptômes. Un porteur sain peut ainsi transmettre la maladie à son ou sa partenaire.

"Concernant des rapports entre personnes qui ne développent pas de symptômes, c’est la roulette. Vous allez bien, ça ne veut pas dire que vous n’êtes pas en phase d’incubation", confirme Michel Cymes sur RTL. Et si l'un des deux partenaires ressent des symptômes, il faut éviter les rapports, et il en va de même après la guérison.

"Quand on a eu le coronavirus et qu’on n’a plus de symptômes, on n’est pas considéré comme guéri. Parce qu’on a retrouvé des traces de virus une à deux semaines après la disparition des symptômes", indique Michel Cymes. Il faut alors attendre que les tests soient négatifs pour se laisser tenter par les galipettes.