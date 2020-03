Coronavirus : quelle est la véritable durée de vie du Covid-19 ?

publié le 30/03/2020 à 14:11

Le coronavirus continue sa propagation dans le monde entier mais le monde entier ne le connait pas encore assez bien. Alors que plus de la moitié de la population mondiale est confinée et que les hôpitaux tentent de soigner les cas les plus graves, les scientifiques continuent leurs recherches.

Des études parues récemment jettent le trouble. La survie du virus va dépendre de la température de la surface, ou du taux d’humidité. Plus il est dans un environnement frais et humide, plus il y a de risques qu’il survive. Selon ces expériences menées en laboratoire, donc dans un milieu confiné qui n’a rien à voir avec les conditions de notre vie quotidienne, il pourrait rester détectable jusqu’à 2 ou 3 jours sur du plastique ou du carton.

Mais pas de panique, cela ne signifie pas qu’il peut nous infecter si on touche ces surfaces. Car sa charge virale, sa contagiosité, diminue aussi avec le temps et le virus n’est alors plus assez virulent pour contaminer quelqu’un.

Il faut continuer à appliquer consciencieusement les mesures barrières. Lavage des mains plusieurs fois par jours, désinfecter régulièrement les poignées de porte, le plan de travail de la cuisine, les robinets ou encore les interrupteurs. Le vrai risque d’être contaminé reste les postillons ou les gouttelettes chargés de virus projetés par une personne malade lorsqu’elle tousse ou éternue.