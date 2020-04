Coronavirus : dans le Loiret, des soignants contaminés seraient obligés de travailler

publié le 31/03/2020 à 00:03

Diana a été testée positive au coronavirus. Pourtant l’infirmière n’a pas été placée en arrêt de travail, elle continue à travailler, y compris en contact avec des patients non-contaminés.

Son témoignage a été recueilli par France 3 Centre-Val de Loire. "J’ai appris que j’étais positive, c’est le labo du CHR qui m’a appelée et qui m’a annoncé ça", explique Diana (un prénom d’emprunt), dimanche 29 mars. L’infirmière pense avoir été contaminée alors qu’elle effectuait une vacation au Centre Hospitalier Régional d’Orléans pour venir en aide au personnel en sous-effectif. La jeune femme aurait dû être placée immédiatement à l’isolement et bénéficier d’un arrêt de travail. Mais alors qu’elle présente des symptômes faibles, on lui a demandé de continuer à travailler.

“Le médecin du labo m’a donné les consignes à suivre. Il m’a demandé si j’avais des symptômes. J’ai toussoté à peine deux jours en milieu de semaine dernière et depuis, plus rien. Donc on m’a dit : 'Si vous n’avez pas de symptômes, vous pouvez continuer à travailler. C’est une consigne de l’ARS.' ”, raconte-elle.

Même attitude de la part de sa direction. "On a un secteur où sont placés les résidents qui sont positifs au Covid, donc je continue de bosser dans ce secteur. Mais je ne vais pas vous mentir, je fréquente aussi au boulot des gens qui ne sont pas positifs. C’est comme partout, il y a un manque de personnel donc, s’il y a aussi des choses à faire du côté des résidents négatifs, bah j’y vais !"

L'Agence régionale de santé dément formellement

Contactée par France 3, l'Agence régionale de la santé dément formellement avoir donné de telles consignes. "L’ARS n’a pas passé de consigne pour dire 'aller bosser' !", assure Christophe Lugnot, directeur de cabinet de l’ARS du Centre-Val de Loire. "Si des médecins disent que la consigne provient de l’ARS, ce n’est pas vrai. Que vous soyez testé positif ou pas par un médecin ou cliniquement, si vous avez des symptômes, vous n’allez pas travailler".

Pourtant des retours comme celui de Diana, Sylvie Berthuit en a entendu d'autres. La secrétaire départementale CGT santé-action sociale du Loiret l'affirme : "Les gens qui sont testés positifs au COVID-19 dans les hôpitaux de la région, s’ils ne présentent pas de troubles ou de signes plus graves que d’être "un peu patraques", on leur donne des masques et on leur demande d’aller bosser dans les services."

La syndicaliste récolte des témoignages. Plusieurs signalements à l’ARS seraient en cours. Sylvie Berthuit souhaite également écrire au Préfet de région pour lui demander de "prendre la mesure de ce qu’il se passe dans les établissements".