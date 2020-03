Coronavirus : tout savoir sur le report des JO 2020 de Tokyo

publié le 24/03/2020 à 18:14

C'était attendu. Le CIO a confirmé ce mardi 24 mars le report des Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient à l'origine se tenir du 24 juillet au 9 août 2020. Les Jeux paralympiques sont également concernés.

Toutes les compétitions sportives sont actuellement suspendues en raison de la pandémie de coronavirus. Les annonces de report s'enchaînent. L'Euro de football 2020 a notamment été décalé d'un an et se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021. Idem pour la Copa America qui se déroulera exactement aux mêmes dates.

Mais pour les JO, les dates n'ont pas été arrêtées. Le Comité international olympique et les organisateurs japonais ont simplement donné des indications temporelles : "Après 2020" et "au plus tard à l'été 2021". Il ne faut donc pas exclure une compétition en hiver voire même au printemps. Ou peut-être même, à l'instar de l'Euro de football, un report d'un an jour pour jour.

Les compétitions sportives étant suspendues, et les épreuves qualificatives pour les Jeux olympiques aussi, les sportifs susceptibles de participer aux JO réclamaient ce report depuis plusieurs semaines. Pour l'heure les tournois de qualification prévus en juin sont maintenus. Mais si la crise sanitaire venait à empiéter sur l'été, il faudrait peut-être revoir le mode de qualification, ou reporter ces tournois-là. C'est sans doute cela que le CIO attend avant de fixer une fois pour toute les dates de report des JO de Tokyo.

À noter que ces Jeux olympiques s'appelleront toujours JO 2020. Ils seront "le témoignage de la défaite du virus", a déclaré le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Les JO de Paris 2024 menacés ?

Le report de cette grande compétition internationale a rassuré les sportifs, qui voient leur santé et leur physique préservés. Mais économiquement, c'est beaucoup plus inquiétant…



France Télévisions, diffuseur historique, qui a prévu de fermer France 4 et France Ô le 9 août (date de fin des JO 2020 à la base), s'attend à perdre entre 6 à 7 millions d'euros de recettes publicitaires. À cela s'ajoute les dizaines de millions d'euros versés pour décrocher les droits… Le coup financier sera bien rude.



Autre impact et non des moindres… Et si le report des JO 2020 à 2021 impactait l'organisation de Paris 2024 ? Pour le moment, aucune déclaration n'a été faite à ce sujet. Mais les Jeux olympiques de Paris sont en réalité déjà menacés par la pandémie de coronavirus. Les gros chantiers sont à l'arrêt. Ceux des nouvelles lignes de métro, mais aussi celui du village olympique de Saint-Denis qui doit être livré au plus tard le 1er mars 2024…