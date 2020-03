et AFP

publié le 19/03/2020 à 11:02

Selon le ministre de l'Économie, la grande distribution et les transports commenceraient à manquer de bras. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire mercredi 18 mars à l'issue du conseil des ministres. Il souligne que bien que les magasins soient suffisamment approvisionnés, les salariés craignent pour leur santé.

"La tension aujourd'hui, elle est sur deux points très précis : les salariés dans la grande distribution et chez les transporteurs", a-t-il déclaré. "Il commence à y avoir une tension dans un certain nombre de supermarchés, dans un certain nombre de commerces, en matière de salariés", a constaté le ministre qui a néanmoins précisé qu'"il n'y pas de problème d'approvisionnement aujourd'hui dans le réseau de la grande distribution".

"Nous devons garantir la sécurité sanitaire des salariés, nous allons résoudre ces tensions", a promis Bruno Le Maire, qui a rendu hommage "aux postiers, aux opérateurs des télécoms, aux salariés des grands magasins, aux salariés de la grande distribution, aux caissiers, aux caissières, aux transporteurs, aux routiers, à tous les salariés de l'agro-alimentaire". Le ministre de l'Économique a évoqué la nécessité d'adopter les "gestes barrière" ainsi que la possibilité de mettre en place des "vitres en plexiglas" afin de protéger le personnel en contact avec le public, comme les caissiers par exemple.