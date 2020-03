publié le 29/03/2020 à 12:10

La pénurie de gel hydroalcoolique inquiète et certains se mobilisent en conséquence. La pharmacie Delpech dans le VIe arrondissement de Paris, par exemple, a décidé de se lancer dans la fabrication de 10.000 litres de gel hydroalcoolique par jour. Et pour cela, l'officine a eu l'autorisation d'utiliser la rue, qui est désormais transformée en laboratoire à ciel ouvert.

Sur une centaine de mètres, ce sont désormais des bidons d'alcool, des caissons, cartons, pompes et tuyaux qui se baladent jusqu'à 22h, 7 jours sur 7. Des projecteurs sont allumés pour produire du gel une fois le soleil couché.

"Il y a les projecteurs mais aussi le drapeau français car comme l'a dit Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas sur la ligne de front mais on est là pour la logistique. Pour faire en sorte que les gens en première ligne ne manquent pas de munitions pour connaitre le virus", déclare au micro de RTL Fabien Bruno, pharmacien et pompier réserviste.



L''officine a eu l'autorisation d'utiliser la rue, qui est désormais transformée en laboratoire à ciel ouvert Crédit : Sina Mir

"Tous les jours, ça part aux quatre coins de la France. Au début, on avait ça à l'intérieur puis on a pris une petite partie de trottoir pour stocker des cartons et des bidons. On a eu l'idée de mettre cela dans des cubis de jus de fruit ou de vin afin de facilement transporter cela sur des palettes pour livrer les hospitaliers ou les Ehpad", explique ce pharmacien qui compte déjà en produire trois fois plus, jusqu'à 30.000 litres par jour.