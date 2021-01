publié le 11/01/2021 à 07:13

C'était l'une des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, et le chef de l'État semble en avoir acté le principe. Des chèques alimentaires, pour permettre aux ménages les plus modestes d'acheter des produits frais, fruits, légumes. Une idée défendue ce week-end par Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole.

"Nous avons regardé ce qu'il se passe avec les food stamps aux États-Unis, où des bons alimentaires sont donnés aux plus nécessiteux pour acheter des produits frais, qui manquent le plus dans l'équilibre alimentaire de ces personnes. Nous en avions déjà discuté, y compris avec les personnes de la convention citoyenne. C'est insupportable pour nous de voir qu'il y a des gens qui meurent de faim et qu'il y a beaucoup de gaspillage, que des gens ne mangent pas à leur faim, des enfants notamment, et c'est pour cette raison que nous poussons l'idée du chèque alimentaire", indique la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Et quant à la question du montant de ces chèques "c'est la politique de l'État et la politique sociale qui le décidera", ajoute Christiane Lambert qui précise qu'"il y a chaque année des euros qui arrivent de l'Union européenne avec le Fonds européen d'aide alimentaire. C'est cette année plus de 400 millions d'euros. Nous souhaitons que ces chèques alimentaires soient priorisés vers des produits français, frais et locaux".

À écouter également dans ce journal :

Incendie de Courchevel - Un rapport d’expertise accable le propriétaire de l’immeuble, selon nos informations. Les travailleurs saisonniers de Courchevel, pris au piège le 20 janvier 2019 dans le terrible incendie de l'Isba, étaient hébergés par leur employeur dans un bâtiment qui ne respectait par les normes incendie. Deux personnes avaient perdu la vie et 24 avaient été blessées.

Coronavirus - Inquiétude à Marseille après la découverte de sept nouveaux cas, liés à la souche britannique du virus. "Une situation qu'il faut traiter de toute urgence" a déclaré Benoit Payan, le nouveau maire de la cité phocéenne, qui craint une explosion des contaminations.

États-Unis - Vers un nouveau processus de destitution aux États-Unis. La présidente de la chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est dite prête à entamer une nouvelle procédure à l'encontre de Donald Trump, à la suite des violences survenues au Capitole.