publié le 10/01/2021 à 06:20

Véritable stratégie ou simple coup de com' ? Carrefour a décidé de retirer les fraises de ses rayons au mois de janvier.



La raison invoquée est que ce n'est pas un fruit de saison, selon le directeur des produits frais et traditionnels. Retour prévu néanmoins au mois de février : "On ne devrait manger des fraises que pendant la saison des fraises, les gens ne se rendent même plus compte de ce qu'est un fruit de saison ou pas", déplore Anne une cliente du magasin. Anthony, lui, voit une façon de redorer l'image de marque : "Faire qu'au mois de janvier c'est vraiment une opération de com'".

Au mois de février retour donc des fraises d'Espagne sur les étales mais le directeur des produits frais de Carrefour se défend d'une opération de communication. Il s'agirait d'une étape vers ce qu'il appelle la saisonnalité.

