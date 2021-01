Alimentation : pourquoi vous ne trouvez plus de fraises chez Carrefour

publié le 08/01/2021 à 16:16

Yoann Alarçon a récemment quitté le site qu'il a fondé, Potager City, pour prendre la direction "Produits frais et traditionnels" ("PFT") de Carrefour. Et pour sa "première décision" chez le géant de la grande distribution, qu'il a annoncé fièrement sur Twitter, il a décidé de "supprimer les fraises" des magasins Carrefour en janvier.

"Ce n'est pas la saison", argumente Yoann Alarçon, "elles manquent terriblement de goût" et font place "de délicieux agrumes, des kiwis et des pommes croquantes". Fini donc les fruits printaniers venus en hiver d'Afrique du Nord et qui, selon le directeur "PFT", sont trop peu qualitatives.

Toutefois, Carrefour va y aller "petit à petit". Non seulement, les tomates ne seront pas concernées, a laissé entendre Yoann Alarçon à un internaute curieux, mais surtout, les fraises seront de retour dès "mi-février sur le début de saison" grâce aux fruits importés d'Espagne. "France, démarrage plutôt début mars, c'est la météo qui choisira", commente le directeur "PFT".

Ma 1ère décision chez Carrefour: supprimer les fraises 🍓de nos magasins en janvier.



➡️Ce n'est pas la saison

➡️Elles manquent terriblement de goût

➡️Nous avons à la place de délicieux agrumes, des kiwis 🇫🇷 et des pommes croquantes.



Retour des fraises dans quelques semaines 😉 — Yoann Alarçon (@YoannAlarcon) January 6, 2021

On va y aller petit à petit ;) — Yoann Alarçon (@YoannAlarcon) January 7, 2021