En janvier dernier, la compagnie low cost Norwegian Air avait annoncé le licenciement à venir de ses 268 salariés en France. Une liquidation judiciaire a été prononcée, mais depuis, le droit n'est pas appliqué et les salaires ne sont plus versés.

Voilà 66 jours que les pilotes et hôtesses de cette compagnie basée à Roissy ne sont plus payés. Une situation aux lourdes conséquences psychologiques, déplore la trésorière du CSE. "On a des salariés qui ont perdu leur logement ou qui ne peuvent plus payer leurs factures. Certains sont sous anti-depresseurs : des gens ont même été hospitalisés", explique Alexandra Lafargue, constatant une "très forte détresse sociale" des employés.

La branche française de Norwegian Air Shuttle ASA est en réalité gérée depuis l'Irlande même si ce transporteur à bas coûts est norvégien.

Selon les syndicats, la DRH est désormais injoignable et les salariés sont alors livrés à eux-mêmes. D'autant plus qu'ils "ne reçoivent toujours pas la lettre de licenciement qui leur permettrait de s'inscrire à Pôle emploi". "C'est une catastrophe sociale", estime leur avocat.

D'après le délégué du syndicat national des pilotes de ligne, "Norwegian Air a utilisé cet argent comme une perfusion de manière à pouvoir avancer leur plan de restructuration", dénonce Yann Crosson.

Au ministère du Transport et du Travail, ce dossier épineux de l'aérien est surveillé de très près : les ministres concernés ont pris contact avec l'Irlande et la Norvège pour trouver une solution au problème.

À noter que cette compagnie low cost a bénéficié de 8 millions d'euros d'aides au titre du chômage partiel.

