publié le 30/04/2021 à 06:38

Le calendrier du déconfinement en quatre étapes a été dévoilé jeudi 29 avril, laissant les Français rêver d'un été à peu près normal. Résultat, les sites de réservations pour les vacances ont été pris d'assaut. Cela a même commencé depuis l'annonce de la fin des restrictions kilométriques en début de semaine, avec de nombreuses réservations pour les ponts du mois de mai.

Chez Transavia, les ventes de billets d'avion ont doublé par rapport à la semaine dernière. "La semaine dernière on a ajouté 30 vols aller-retour sur le week-end de l'ascension", explique Nicolas Hénin, le directeur adjoint commercial de la compagnie aérienne. "On réserve en moyenne deux semaines avant de partir, ce qui fait que nous avons la capacité à remplir ces vols même si on les lance très tard", poursuit-il.

Même phénomène chez Air France où l'offre est doublée d'une semaine à l'autre sur les vols domestiques. Sur terre, les cars sont également sollicités : Flixbus reprendra ses activités vendredi prochain et observe une croissance de ses réservations de 200% par rapport à la semaine dernière.

À la SNCF, les TGV seront renforcés vers le Sud-Est et l'Atlantique les week-ends. Là aussi, les ventes sont en croissance depuis lundi, avec environ 150.000 billets vendus chaque jour.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le variant indien a fait son arrivée en France. Le ministère de la Santé a annoncé la découverte de trois cas dans le pays.

International - En Israël, une "bousculade géante" a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'un rassemblement à l'occasion de la fête de Lag Baomer, faisant au moins 44 morts et plusieurs blessés graves.

Police - La policière assassinée le 23 avril à Rambouillet, Stéphanie Monfermé, recevra la Légion d'honneur à titre posthume. Cette récompense sera remise par le Premier ministre Jean Castex lors d'une cérémonie d'hommage national.