Crash du vol MH370 : sept ans après, le mystère persiste

publié le 08/03/2021 à 21:17

Sept ans jour pour jour après le crash du vol MH370 de la Malaysia Airlines, le 8 mars 2014, le mystère demeure quant aux contours de la disparition de cet avion, qui transportait 239 personnes à son bord.

Ce jour là, le Boeing 777 a disparu brusquement des écrans radars avant que d'importantes recherches ne soient menées, d'abord en mer de Chine, puis dans l'océan Indien mais sans qu'aucune d'entre elles n'aboutisse. Depuis, quelques débris ont été retrouvés à la Réunion puis au Mozambique mais l'épave de l'avion n'a quant à elle jamais été retrouvée.

Ghyslain Wattrelos a perdu son épouse et deux de ses enfants dans ce drame et remue, depuis ce jour-là, ciel et terre pour connaître la vérité : "On est de plus en plus persuadé qu'on nous a menti depuis sept ans, que des gens savent et qu'on nous dit pas la vérité mais on n'a pas avancé d'un pouce sur la vérité alors qu'on n'a jamais retrouvé de débris flottants, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'aviation" fustige-t-il.

"Cet avion a vraisemblablement été victime d'une manœuvre militaire voulue ou non voulue et on veut cacher ça", estime Ghyslain Wattrelos. Il en appelle directement au chef de l'État, Emmanuel Macron, pour obtenir des réponses : "J'en veux au gouvernement actuel et au gouvernement d'avant qui, je pense, sont au courant de ce qu'il s'est passé". "Je leur en veux parce qu'ils savent la vérité et ils ne veulent pas nous la dire", ajoute ce père de famille endeuillé.