Covid-19 : le masque n'est plus obligatoire dans les cours de récréation

Fin du port du masque en extérieur dès ce jeudi 17 juin. Jean Castex a annoncé cette levée des restrictions avant l'heure lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres à l'Élysée, ce mercredi 16 juin. Après avoir reçu un avis favorable de la Haute Autorité de santé, Matignon a annoncé que le masque ne sera également plus obligatoire dans les cours de récréation.

Le gouvernement est finalement revenu sur sa décision, rapporte France Info. Matignon avait en effet affirmé que les masques resteraient obligatoires pour les élèves à partir de six ans et considérait les cours de récréation comme des lieux de brassage et de contact entre les enfants.

Dans les écoles, le personnel scolaire, ainsi que tous les élèves de primaire, de collège et de lycée devront donc continuer de porter un masque de catégorie 1 en intérieur. Les masques artisanaux étant interdits.

Le Premier ministre a toutefois mentionné quelques exceptions. C'est notamment le cas dans les tribunes des stades, dans les files d'attente ou dans des lieux bondés. Ces mesures s'expliquent par l'amélioration de la situation sanitaire en France. Le couvre-feu sera également levé dès le dimanche 20 juin.