Le variant indien du coronavirus se montre de plus en plus menaçant en France. À l'heure actuelle, le variant Delta représente "entre 2 et 4% des cas positifs" de la Covid-19 dépistés en France, soit "50 à 150 nouveaux diagnostics" par jour, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mardi 15 juin.

"Actuellement en France, 2 à 4% des tests positifs que nous criblons correspondent à du variant indien, ce qui représente quand même, je donne une fourchette assez large, de l'ordre de 50 à 150 nouveaux diagnostics de variant Delta dans notre pays", a-t-il déclaré lors d'un déplacement dans un centre de vaccination parisien.

"C'est peut-être encore peu, mais c'était la situation anglaise il y a quelques semaines", a ajouté Olivier Véran, rappelant que le variant Delta "représente plus de 90% des cas en circulation" outre-Manche, où l'épidémie est repartie "sur une trajectoire ascendante", avec "quasiment deux fois plus de cas quotidiens" que dans l'Hexagone.

C'est une raison de plus pour "ne pas relâcher notre vigilance collective", a-t-il insisté. "Ce n'est certainement pas le moment", car "nous ne devons certainement pas donner de prise au variant indien pour qu'il fasse repartir une nouvelle vague épidémique, nous devons absolument l'empêcher".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé, dans la soirée du lundi 14 juin, le report de la levée des dernières restrictions en Angleterre, en raison de la poussée du variant Delta du coronavirus.