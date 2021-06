Euro 2021 : auteur d'un doublé, Benzema se confie sur la "pression" qui pesait sur lui

Karim Benzema après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors de l'Euro 2020 contre le Portugal et la France à Budapest le 23 juin 2021.

La France sort première des phases de poule de cet Euro 2021, en partie grâce à Karim Benzema, auteur d'un doublé face au Portugal ce mercredi 23 juin. Cela faisait 5 ans que l'attaquant français n'avait pas marqué au sein des Bleus.

Interrogé en fin de match, Karim Benzema admet avoir ressenti la pression de tout un pays : "Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Je pense que tout le monde l'attendait, il y avait cette pression un peu sur moi de tout le pays", a confié l'attaquant au micro de beIN Sport. Le Français en ressort que du positif. "Je suis un joueur de foot, un professionnel, j'ai besoin de cette pression aussi", a-t-il admis.

Le numéro 19 a égalisé à l'occasion d'un penalty à la 45e minute (1-1). Puis il fait monter le score dans le temps additionnel de la première période sur une ouverture de Paul Pogba (1-2, 47e). "Ça me fait plaisir de marquer. En plus on est qualifiés. (...) C'est sûr que j'avais envie de marquer dans cette équipe-là parce que je sais que les buts sont très importants dans cette compétition", a-t-il déclaré en fin de match.

Au micro de TF1, le sélectionneur des Bleus ne cache pas son plaisir et réagit sur la prestation de Benzema : "Il était en recherche de ça, il n'a pas perdu confiance, ni la mienne d'ailleurs. Et tant mieux qu'il ait été au rendez-vous ce soir", a déclaré Didier Deschamps. Les Bleus affronteront la Suisse lundi prochain lors des huitièmes de finale. "On va bien récupérer et puis on va préparer ça du mieux possible", a sobrement affirmé le sélectionneur.