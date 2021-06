Ce sont des annonces qui ne manquent pas de donner le sourire à de nombreux Français. Ce mercredi 16 juin, le Premier ministre Jean Castex a annoncé, la fin du couvre-feu pour le 20 juin et la levée de "l'obligation générale du port du masque en extérieur" dès ce jeudi. "On en appelle au bon sens des Français pour continuer de porter le masque en extérieur quand cela est nécessaire", a expliqué sur RTL Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille.

"En extérieur, le risque est extrêmement diminué, dix fois moins qu'en intérieur", a rappelé le professionnel de santé, estimant que "porter un masque n'a pas de sens" dans certains cas spécifiques qui sont sans danger. "Un peu plus de liberté va faire du bien", se satisfait-il également.

"Je suis serein et heureux", s'est-il réjoui concernant la levée des restrictions sanitaires. "On est dans une situation qu'on n'a pas connu depuis longtemps et qui survient dans un délai beaucoup plus rapide que ce que l'on espérait", a-t-il souligné. "Dans ces conditions, on peut faire une stratégie de tester, tracer et isoler qui est efficace et qui permet de contenir le variant et les évolutions épidémiques qu'on va avoir", a ajouté Philippe Amouyel.

