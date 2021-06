Covid-19 : seuls 42% des soignants en Ehpad sont complètement vaccinés

Ils sont prioritaires depuis le début de la campagne, depuis les premières vaccinations le 27 décembre dernier. Eux, ce sont les personnels soignants, qui travaillent en Ehpad, auprès du public le plus fragile, celui des personnes âgées. Concernés au premier chef, ils sont pourtant parmi les plus réticents à se faire vacciner.

Ils ne sont que 55% à avoir reçu une première dose de vaccin et 42% à être totalement vaccinés. C'est très peu, et ce taux de vaccination patine depuis des semaines.

Les syndicats de maisons de retraite reconnaissent qu'il y a un problème avec la vaccination de leur personnel, alors même que ce sont eux qui sont le plus en contact avec des personnes à risque. Ils sont même bien moins nombreux à s'être fait vacciner, en comparaison avec leurs confrères qui travaillent dans d'autres établissements de santé.

La menace d'une vaccination obligatoire sous-jacente

À l'hôpital, ils sont 10% de plus à avoir reçu une première dose ; on atteint même les 90% de vaccinés du côté de la médecine de ville : les pharmaciens et les généralistes. C'est pour cela, qu'à la fois le ministre de la Santé et Emmanuel Macron, appellent aujourd'hui solennellement les soignants des Ehpad à se mobiliser, pour protéger nos aînés, en cas de reprise épidémique.

Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'hésite plus aujourd'hui à brandir la menace d'une vaccination obligatoire et laisse au personnel soignant jusqu'à la fin de l'été pour augmenter leur couverture vaccinale.