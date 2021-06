EN DIRECT - Euro 2021 : suivez Portugal-France en live commenté

1ers du groupe F pour se présenter devant la Suisse (sans doute) ou l'Ukraine en 8es ? 2e pour une affiche face à l'Angleterre à Wembley ? Ou 3e pour se frotter, déjà, à la Belgique ou Pays-Bas ? Les Bleus seront fixés sur leur sort pour le début de la phase à élimination directe de cet Euro dans quelques heures, sur les coups de 22h50, mercredi 23 juin.

En tête avec 4 points contre 3 pour les Allemands et les Portugais (1 pour les Hongrois), ils seront assurés de conserver la 1re place en cas de succès sur les partenaires de Cristiano Ronaldo. Un nul peut aussi suffire pour rester devant tout le monde si l'Allemagne ne bat pas la Hongrie dans le même temps à Munich.

Si l'équipe de France est assurée de disputer les 8es de finale même en cas de défaite, quel que soit le score, le Portugal doit de son côté prendre au moins le point du match nul pour ne pas avoir à sortir la calculatrice dans le classement des meilleurs 3es de groupe. L'élimination des tenants du titre est clairement envisageable si le score prend de l'ampleur.

Portugal-France : l'avant match en direct

19h56 - La Suède arrache finalement la victoire face à la Pologne (3-2) grâce à Claesson et termine 1re du groupe E devant l'Espagne, vainqueur 5-0 de la Slovaquie. Les Suédois affronteront un 3e de groupe, les Espagnols défieront la Croatie. Slovaques et Polonais sont éliminés.



19h48 - Les Bleus évolueront avec leur maillot blanc pour la deuxième fois de suite dans cet Euro.



19h43 - La Pologne revient à 2-2 face à la Suède et se relance complètement dan la course à la qualification. Le buteur : Lewandowski, pour le doublé.



19h41 - Et voici le 11 de départ du Portugal :



Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo, Moutinho - Renato Sanches, Bernardo Silva, Jota - Ronaldo



19h39 - Le 11 de départ des Bleus est officiel et c'est bien celui attendu avec Koundé et Tolisso dans le 4-2-3-1 :

19h34 - La "manita" pour la Roja : 5-0, avec un nouveau but contre son camp d'un Slovaque, Juraj Kucka.



19h30 - L'Espagne s'envole : 4-0 face à la Slovaquie avec un but de Ferran Torres.



19h26 - Les Bleus sont arrivés à la Puskas Arena.

19h23 - La Pologne revient à 1-2 face à la Suède grâce à l'inévitable Lewandowski.



19h20 - Et le 2-0 pour la Suède face à la Pologne avec le doublé pour Forsberg. Les Suédois vont sans doute terminer 1ers devant les Espagnols.



19h18 - Le 3-0 pour l'Espagne signé Sarabia, le joueur du PSG. La Slovaquie doit se réveiller pour revenir dans les meilleurs 3es.



19h15 - Aymeric Laporte a signé son premier but avec l'Espagne face à la Slovaquie, celui du 2-0.



19h07 - Les Bleus devraient bien évoluer avec Koundé à la place de Pavard et Tolisso à droite du milieu.

19h03 - Les scores dans le groupe E à la pause : la Suède mène 1-0 face à la Pologne, l'Espagne 2-0 contre la Slovaquie. Le classement : Suède 7 points, Espagne 5, Slovaquie 3, Pologne 1.



19h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre l'épilogue dans le groupe F, mais aussi celui dans le groupe E dont les matchs se termineront aux alentours de 19h50.