Masque et couvre-feu : pourquoi Jean Castex a levé les restrictions avant l'heure

Levée des restrictions avant l'heure ! Alors que le couvre-feu devait disparaître le 30 juin et que le port du masque demeurait jusqu'à l'heure obligatoire, Jean Castex a annoncé leur suppression respective. Lors d'un point presse à l'issue du Conseil des ministres à l'Élysée, le Premier ministre a indiqué que le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur à partir de jeudi et le couvre-feu sera levé dès dimanche.

Pourquoi de telles mesures ont été prises et anticipées ? Trois facteurs ont été pris en compte : la circulation du virus, la pression hospitalière et la campagne de vaccination. "La situation sanitaire s'améliore plus vite que nous l'avion espéré" avec "un seuil en dessous des 5.000 cas par jour", a commencé par justifier le chef du gouvernement.

La pression sur les services hospitaliers "a enfin fortement baissé" avec moins de 2.000 personnes hospitalisées en soins critiques, a-t-il précisé. Sur la campagne de vaccination, "nos objectifs ont été tenus, nos échéances ont été respectées, s'est réjouit Jean Castex qui a évoqué "une très bonne nouvelle" et prévoit 40 millions de primo-vaccinés à la rentrée.