Le Premier ministre a annoncé plusieurs allègements des mesures pour lutter contre l'épidémie, des annonces conditionnées par le succès du passe vaccinal qui devient obligatoire dès le lundi 24 janvier pour tout le monde à partir de 16 ans. Le gouvernement a fixé des dates clé, dont le 2 février qui marquera la levée des jauges et la fin du télétravail obligatoire. L'exécutif desserre la vis, pourtant le taux d'incidence reste impressionnant.

On n'a jamais observé de tels records de contaminations. Plus de 425.000 nouveaux cas ont été dénombrés au cours des dernières 24 heures. La pression sur les hôpitaux reste très forte mais il y a également des signaux positifs. La vague liée au variant Delta est en net reflux et celui-ci occasionnait les formes les plus graves. Le nombre de malades en réanimation est également en recul depuis huit jours et la vague Omicron marque le pas dans les régions touchées en premier, comme l'Île-de-France.

Les autorités sanitaires comptent également sur le facteur temps. Le 16 février, lorsqu'on pourra à nouveau prendre son café debout au comptoir ou manger un sandwich dans le train, trois semaines se seront écoulées depuis l'entrée en vigueur du passe vaccinal. Ces allègements peuvent être remis en cause à tout moment si l'évolution de l'épidémie l'impose, comme l'arrivée d'un nouveau variant, qui pourrait changer la donne.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La campagne de rappel vaccinal est enfin ouverte aux adolescents entre 12 et 17 ans. Ces derniers pourront recevoir une nouvelle dose à compter du lundi 24 janvier mais ils n'y seront pas obligés.

Toulouse - Une femme de 73 ans a été agressée par un homme évadé d'asile psychiatrique surnommé "le cannibale des Pyrénées". "Il était là pour me tuer", confie la septuagénaire au micro de RTL.



Coupe d'Afrique des Nations - Le tenant du titre, l'Algérie, a été éliminé en phase de poules après une défaite contre la Côte d'Ivoire (3-1). Pour sa première participation, les Comores créent la surprise en se qualifiant pour les 8e de finale.