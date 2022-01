Bientôt un nouveau protocole sanitaire dans les écoles ? Le Premier ministre Jean Castex a déclaré "envisager" un allègement du protocole sanitaire pour les établissements scolaires au retour des vacances de février, lors d'une conférence de presse.

"Nous pourrons envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allégement du protocole" sanitaire au sein des écoles, en matière de port du masque ou de tests à réaliser, a indiqué le Premier ministre.

La date de retour des vacances de la dernière zone est le 7 mars. Le protocole actuel va rester en vigueur jusqu'au début des vacances de février, a précisé Jean Castex en réponse à la question d'un journaliste.

"Il y a trois zones (pour les vacances: ndlr), nous profiterons de ce temps pour voir comment les choses évoluent et nous ressaisirons les autorités sanitaires à la rentrée pour voir dans quelle mesure (...) nous pourrons adapter le dispositif", a-t-il dit. La France compte actuellement 17.037 classes fermées, contre 14.380 vendredi 14 janvier, a ajouté le chef du gouvernement.

L'ensemble des syndicats enseignants, auxquels se sont associés notamment, fait plus rare, les inspecteurs de l'Éducation nationale ou les chefs d'établissements, ont appelé à la grève et à des manifestations dans la journée, dénonçant "une pagaille indescriptible" en raison des protocoles sanitaires.